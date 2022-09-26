Росія: Пригожин вперше визнав, що є засновником ПВК «Вагнера»

Російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера» – компанією найманців, які беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.

У відповіді на сайті групи компаній «Конкорд», яка йому належить, Пригожин заявив, що сам створив ПВК у 2014 році. За його словами, він зібрав компанію «на одному з полігонів» після того, як нібито переконався у неефективності підтримки наявних формувань, які планували брати участь у війні на сході України.

Читайте також: Українська кіберармія зламала сайт «групи Вагнера» і скопіювала дані найманців – Мінцифри

За словами Пригожина, він довгий час уникав визнання зв’язку з групою, щоб не підставити її учасників, яких він назвав «основою російського патріотизму». Він назвав найманців героями, які «захищали сирійський народ, інші народи арабських країн, знедолених африканців та латиноамериканців».

Раніше Євген Пригожин заперечував свою причетність до ПВК Вагнера і позивався до журналістів, які називали його власником компанії, нагадує російське видання «Медуза». Наприклад, у серпні 2022 року Пресненський суд Москви визнав недостовірними слова колишнього головного редактора радіостанції «Эхо Москвы» Олексія Венедіктова про те, що Пригожин є власником ПВК.

Крім позовів до тих, хто називав його власником ПВК, Пригожин влітку 2022 року скористався правом на забуття, щоб прибрати з видачі пошукових систем у Росії матеріали про його зв’язки з угрупованням.

Читайте також: «Це абсолютно незаконно»: російський правозахисник про вербування ув’язнених на війну проти України

У 2019 році видання The Bell у своєму розслідуванні стверджувало, що Пригожина було залучено до створення групи Вагнера з ініціативи Генерального штабу російської армії. За словами їхніх джерел, ідея створення приватної військової компанії з’явилася в Генштабі після закритої зустрічі із творцем однієї з перших у світі ПВК Ебеном Барлоу.

На озброєнні ПВК «Вагнера», крім стрілецької зброї, складається важка техніка, артилерія та військова авіація. Російське законодавство формально не дозволяє створення таких військових компаній, Кремль зв’язок з ПВК заперечує.