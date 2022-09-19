У Ростовській області Росії листівки «ПВК Вагнера» ​​розклеїли біля вишів

У містах Ростовської області Росії з’явилися оголошення і великі банери з рекламою «ПВК Вагнера». ЗМІ пов’язують цю приватну військову компанію із близьким до президента Росії Володимира Путіна петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним. За російським законодавством, приватні військові компанії заборонені.

За останні кілька днів у людних місцях міста Новочеркаська з’явилися листівки із закликом вступити до «ПВК Вагнера», розповіли проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії у новочеркаському відділенні партії «Яблуко». Оголошення розклеєні поряд із кількома вишами.

Вказаний в оголошенні мобільний номер, судячи з додатку для визначення номерів, записаний в інших абонентів як «Вагнер».

«Якщо враховувати відомості про вербування у виправній установі Новочеркаська, це викликає великі питання. Чи санкціонована подібна агітація в адміністрації міста? Чи в курсі місцеве керівництво ФСВП про подібний набір і якщо так, то чому не діє?, – зазначили в партії «Яблуко», нагадавши, що найманство є кримінальним злочином у Росії.

Банери з аналогічною рекламою «ПВК Вагнера» з’явилися і в російському Ростові, розповіли активісти. У різних місцях міста розміщені оголошення з аналогічним фото, текстом і номером для зв’язку. Такі ж листівки розвішано і в Батайську.

На початку вересня Євген Пригожин, якого називають «кухарем Путіна», та командир неофіційного формування Дмитро Уткін, відомий як «Вагнер», відвідали щонайменше дві колонії в Ростовській області Росії, де займалися вербуванням ув’язнених для участі у війні проти України.

Пригожин також відомий дружбою із головою Чечні Рамзаном Кадировим.

16 вересня Кадиров заявив, що голови російських регіонів мають провести «самомобілізацію» і підготувати добровольців для відправки на війну в Україні, не чекаючи оголошення Кремлем воєнного стану.

Від початку вересня внаслідок контрнаступу українська армія звільнила десятки населених пунктів, зокрема на Харківщині. На тлі невдач російської армії на фронті в Росії знову заговорили про загальну мобілізацію. У Кремлі заявляють, що не планують оголошувати мобілізацію. Проте експерти американського Інституту вивчення війни зазначають, що російська влада посилює приховану мобілізацію.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії, Африці та війні в Україні.

ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Бійців групи підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів. ЗМІ називають одним із творців та спонсорів ПВК близького до Володимира Путіна петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина. Сам він довгий час заперечував як свій зв’язок із «ПВК Вагнера», так і вербування ув’язнених.