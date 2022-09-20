Українська кіберармія зламала сайт «групи Вагнера» і скопіювала дані найманців – Мінцифри

Українські хакери з IT-армії зламали сайт «групи Вагнера» і скопіювали всі персональні дані найманців, яких відправляють на війну проти України, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією! Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю і ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча», – йдеться в повідомленні, поширеному міністром у телеграм-каналі.

Наприкінці серпня Федоров повідомляв, що за два тижні українська IT-армія заблокувала 450 російських ресурсів, зокрема, Центральний банк РФ.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії, Африці та війні в Україні.

«ПВК Вагнера» вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Бійців групи підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів. ЗМІ називають одним із творців та спонсорів ПВК близького до Володимира Путіна петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина. Сам він довгий час заперечував як свій зв’язок із «ПВК Вагнера», так і вербування ув’язнених для війни проти України.