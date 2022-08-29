Українська кіберармія заблокувала 450 російських сайтів за два тижні – Мінцифри

За два останні тижні українська IT-армія заблокувала 450 заблокованих російських ресурсів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це класний результат. Дякую кожному, хто тримає наш кіберфронт», – наголосив він.

За даними Мінцифри, серед заблокованих українською кіберармією ресурсів опинився, зокрема, Центральний банк РФ.

«Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу ЦБ з фінустановами та реєстрами й дестабілізувало роботу банків РФ», – розповіли у міністерстві.



Окрім того, за даними Мінцифри, українські кіберфахівці вивели з ладу сайти флагманські пропагандистські ЗМІ.

«Айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди», – зазначили в українському відомстві.



19 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що обговорив із президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом блокування у соцмережах Facebook та Instagram частини контенту про війну Росії проти України (зокрема, про полк «Азов») та домовився про те, щоб «обмежень було менше».