Російські хакери від 24 лютого атакували Україну понад тисячу разів – Держспецзв’язку

Російські хакери понад тисячу разів атакували Україну, починаючи з 24 лютого, дня початку повномасштабного російського вторгнення, повідомила Державна служба спеціального зв’язку.

«Протягом шести місяців війни урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зареєструвала 1123 кібератаки», – йдеться в повідомленні служби у телеграмі.

За даними Держспецзв’язку, найчастіше кіберзловмисники атакували уряд і місцеві органи влади, а також комерційні та фінансові установи, органи сектору безпеки і оборони, підприємства енергетичного сектору, транспортної галузі і телекому – «всю інфраструктуру, яка працює для життєзабезпечення населення».

Раніше Держспецзв’язку попереджало про можливе посилення атак російських хакерів до Дня Незалежності.