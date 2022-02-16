Нова кібератака на держустанови: СБУ «чітко бачить слід іноземних спецслужб»

Наразі конкретні організатори кібератаки на низку сайтів державних установ невідомі, проте є ознаки причетності до неї спецслужб інших держав. Про це на брифінгу 16 лютого заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Україи Ілля Вітюк.

Зі свого боку, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на цьому ж брифінгу сказав, що DDOS-атака мала «безпрецедентний характер».

«Зрозуміло, що вона готувалася заздалегідь, і ключова мета цієї атаки – це дестабілізація, посіяти паніку, зробити все, щоб у нашій країні з’явився певний хаос у діях українців», – додав Федоров.

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Вітюк, своєю чергою, вказав на те, що наразі відкрите провадження про «створення спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинної організації для несанкціонованого втручання до комп’ютерних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади». За його словами, наразі зарано казати про конкретних виконавців, але він також вказав на високу вартість подібних нападів.

«Не може якийсь окремий хакер чи навіть група хакерів дозволити собі витратити такі кошти, щоб потім не отримати жодного матеріального зиску. Такі атаки завжди здійснюють держави через свої спецслужби або створені ними хакерські злочинні об’єднання. Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак, тому що, якщо сьогодні вийти на так званий чорний ринок и спробувати купити таку DDOS-атаку з таким обсягом трафіку, то це буде неможливо… Тому ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб», – заявив він.

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Вітюк додав, що є окремі ознаки подібності вчорашньої атаки із тією, яка мала місце 13 та 14 січня, хоча їхня методика різна.

«Бачимо з певної схожості інфраструктури, яка використовувалася зловмисниками, і можемо попередньо сказати, що ці атаки можуть бути пов’язані. Ну і, звичайно, ми сьогодні знаємо, що, на жаль, єдиною країною, яка зацікавлена в таких іміджевих ударах по нашій державі, особливо на тлі масових панічних настроїв стосовно можливого військового вторгнення, є Російська Федерація. Але це буде встановлено в рамках відповідного розслідування», – сказав представник СБУ.

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ. Зокрема, кібератаки зазнали «Приватбанк» і «Ощадбанк».

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.