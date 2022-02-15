Сайти ЗСУ, деяких банків та міністерств перебувають під кібератакою

Сайти Збройних сил України, кількох українських банків та міністерств увечері 15 лютого перебувають під кібератакою.

«Офіційний вебпортал Міністерства оборони України зазнав, імовірно, DDoS-атак, коли фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду. Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування вебпорталу Міністерства оборони України. Офіційна комунікація буде забезпечуватися через сторінки Міноборони в Facebook та Twitter, а також сайти АрміяInform та Армія FM », – ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Міністерства оборони.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вказує, що обʼєктом нападу стали також «Приватбанк» і «Ощадбанк».

«Протягом останніх годин «Приватбанк» перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції. У банку запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі. У роботі «Ощадбанку» також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ», – вказано в повідомленні.

У Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) обіцяють найближчим часом провести пресконференцію з приводу кібератак.

У Європейському союзі після січневих кібератак на Україну заявляли, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель тоді сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.