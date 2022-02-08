Зеленський анонсував послугу опитувань у «Дії»

Президент Володимир Зеленський анонсував функцію «опитування» в застосунку «Дія». Про це йдеться в його зверненні на відкритті 3-го «Дія.Саміту» 8 лютого.

Зеленський назвав послугу «масштабним інструментом електронної демократії».

«Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення, для держави – можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу та цифр. Ну а для всіх нас - це фактично старт цифрового народовладдя», – заявив президент.

Він додав, що перші питання стосуватимуться того, яку з нових послуг, презентованих у аплікації, користувачі вважають найкориснішою, а також назви для нової програми, за якою всім вакцинованим українцям, старшим за 60 років, пропонується оплатити новий смартфон і пільговий тариф.

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Початок цієї програми, за словами Зеленського, планується навесні.

«Всі вакциновані українці старші за 60 років отримають безоплатний якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Це наша мрія і це вже реальність, це шлях до головної мети – доступ до інтернету для всіх громадян України. Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, не лише через класичні інструменти, а й завдяки сучасним технологіям, у максимально широкій формі, офлайн і онлайн», – прокоментував він.

Міністерство цифрової трансформації презентувало застосунок «Дія» у лютому 2022 року.