Гроші на ліки: як пенсіонери витрачають «ковідну тисячу»?

Із 24 січня 2022 року вакциновані українці, старші за 60 років, отримали можливість придбати ліки за віртуальні «ковідні» кошти. За даними Мінекономіки, за тиждень, що діє «єПідтримка», українці витратили понад 88 мільйонів гривень на медичні препарати. Наскільки зручна ця програма для старших людей і чи правильний крок зробила влада, «діджиталізувавши» виплати за вакцинацію?

Як отримати гроші на ліки?

Повнолітні українці, які отримали повний курс вакцинації і згенерували у застосунку «Дія» «зелений» COVID-сертифікат, мають право отримати так звану «ковідну тисячу». Їх можна витратили лише віртуально на книги, кінотеатри, спортивні клуби. 19 січня уряд розширив дію програми «єПідтримка» і «доєднав» пенсіонерів, яким дозволили витрачати онлайн-гроші на купівлю ліків.

Придбати ліки можна в будь-якому аптечному пункті або сформувати інтернет-замовлення, купивши ліки онлайн.

До переліку лікарських засобів не входять:

біодобавки;

косметика;

медичні прилади.

Купити можна як рецептурні препарати, так і препарати без лікарського припису.

Витратити 1000 гривень на ліки можливо:

якщо встановлений застосунок «Дія», відкрита віртуальна картка «єПідтримка» і смартфон підтримує безконтактну оплату NFC;

якщо встановлений застосунок «Дія», відкрита віртуальна картка «єПідтримка», але смартфон не має функції безконтактної оплати. В такому випадку необхідно звернутися до банку і отримати фізичну картку «єПідтримка»;

якщо немає смартфону, на який встановлюється «Дія» і телефон не підтримує функцію безконтактної оплати, то необхідно почекати другого кварталу 2022 року, пояснює заступник міністра економіки Олександр Грибан:

«Програма реалізується в декілька етапів. Перший етап найпростіший через «Дію», а в другому-третьому кварталі 2022 року будуть започатковані механізми, як можна буде зробити це офлайн саме для тих людей, які не мають смартфонів, але бажають отримати таку допомогу», – каже урядовець.

Крім цього, урядовці хочуть розширити коло осіб, які можуть скористатися «ковідною» тисячею. Планується, що, крім пенсіонерів, купити ліки зможуть вакциновані люди із інвалідністю будь-якого віку.

Що думають пенсіонери?

Тим часом користувачі у соцмережах активно обговорюють, як купити ліки онлайн і у яких аптеках.

Люди похилого віку, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, скаржилися на складність віртуальної програми. За їхніми словами, виплату коштів слід було здійснювати паралельно – не лише через «Дію», але й через банки.

Олена, 74 роки:

«Я не поспішаю отримувати цю 1000 гривень. Вакцинацію пройшла, а це головне. Звісно, що гроші потрібні, я би з задоволенням їх витратила на серцеві препарати. Але поки роздивляюсь, як мої знайомі робитимуть. Та, чесно кажучи, головне – я не маю смартфону, щоб встановити собі «Дію». І не знаю, як без неї цю карточку отримувати. У банк іти чи що?

Таким людям, як я, складно всі ці електронні нововведення опановувати. От зробили б через «Ощадбанк», де я плачу комунальні, – прийшла, показала сертифікат, отримала у касі ці «ковідні» кошти і все».

Зінаїда, 79 років:

«Якби не дочка, я б ці кошти не змогла реалізувати. Вона допомогла мені і «Дію» встановити, і картку завести, і в аптеці розрахуватися. Звісно, я рада цим грошам, купила на них один дорогий препарат від тиску».

«Створення штучного ажіотажу»

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун вважає помилкою рішення влади розповсюджувати «ковідні» кошти винятково через застосунок «Дія». У такий спосіб, за його словами, свідомо штучно відкидається великий прошарок людей старшого віку, які або не вміють, або не хочуть це робити.

Більшість пенсіонерів навіть не мають можливості придбати смартфон

«Більшість пенсіонерів навіть не мають можливості придбати смартфон. Відтак створюється штучний ажіотаж навколо цього, людей буквально «заганяють» в «Дію», навіть тих, хто має застереження щодо цього застосунку і не вважає його безпечним для користування.

Не секрет, що людям похилого віку складно освоювати нові технології, навіть фізично важко – пальці не завжди реагують на сенсорний екран. «Дія» сама по собі нелегка навіть для просунутих користувачів, вона «підвисає», технічна підтримка там не працює, надсилає лише стандартні шаблонні відповіді», – зауважує Костянтин Корсун у коментарі Радіо Свобода.

Експерт з кібербезпеки підозрює, що влада переслідує кінцеву мету: провести вибори через «Дію», відтак усіма можливими способами накручує кількість користувачів.

«Через «Дію» легко сфальсифікувати вибори і з боку влади, і з боку країни-агресора, бо система «сира», недосконала, відкрита усім вітрам. Якщо держава так турбується про те, щоб пенсіонери отримали ці гроші, то чого б не запустити цей процес паралельно і офлайн? Це несправедливе рішення», – каже Костянтин Корсун.

Директор аналітичного центру «CASE Україна» Дмитро Боярчук схвалює розширення переліку витрат «ковідних» грошей.

Головна мета була – стимулювати вакцинацію, а не фінансова підтримка пенсіонерів

«Це краще, ніж змушувати людей купувати книжки, якщо їм це не треба. За масштабами ця підтримка, порівняно з іншими витратами, відносно невелика, відтак до інфляції це не призведе. Головна мета була – стимулювати вакцинацію, а не фінансова підтримка пенсіонерів. Це додаткове заохочення, винагорода матеріальна для людей, які вагались», – зауважує економіст.

З 19 грудня 2021 року в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка» з виплат вакцинованим українцям.

З початку старту програми на картки українців перераховано понад 7 мільярдів гривень.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни України, які отримали «бустерну» дозу вакцини проти коронавірусного захворювання COVID-19, отримають додатково 500 гривень: «Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія «бустеризації» вже стала єдиним стандартом для розвинених країн. Бустеризація – це третя, бустерна, доза вакцини, і в рамках програми «єПідтримка» буде додано ще 500 гривень – для тих громадян, які отримають третю, бустерну дозу вакцини».