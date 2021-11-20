«Дія» сформує відповідну платіжну картку – Шмигаль розповів, як отримати і скористатися тисячею за вакцинацію

Програма з виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року. Скористатися цією тисячею гривень можуть всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Він додав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через «Дію». Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

«Програмою зможуть скористатися через додаток або портал «Дія» ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. «Дія» сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку», – наголосив прем’єр.

Денис Шмигаль уточнив: «Ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали. Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися «Дією» як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх».

Раніше прем’єр повідомляв, що майже шість тисяч суб’єктів бізнесу в Україні зможуть взяти участь у програмі виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян: «Ця ініціатива президента України дозволить підтримати малий і середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію».

Президент Володимир Зеленський 15 листопада у відеозверненні заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень через додаток «Дія».​

Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 9,6 мільйона людей.

Повністю інтерв’ю з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем дивіться у програмі «Суботнє інтерв’ю» 19 листопада у Youtube та читайте текстову версію на сайті.