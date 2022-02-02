Pfizer просить владу США дозволу на введення вакцини проти COVID-19 дітям до 5 років

Американська компанія Pfizer подала запит до медичного регулятора FDA з проханням дозволити використання своєї вакцини проти COVID-19 для дітей віком до 5 років.

Цей крок потенційно може відкрити можливість для найменших американців почати отримувати щеплення вже у березні.

Якщо Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) погодиться, одну десяту дозу ін’їкцій, що призначається дорослим, від Pfizer та її партнера BioNTech, вводитимуть дітям віком від 6 місяців.

Діти до 5 років – єдина група у США, яка ще не має права на вакцинацію від COVID-19. Багато батьків наполягають на поширенні щеплень на малюків та дошкільнят.