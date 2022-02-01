У «Дії» з’явився COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою

Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ. Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС», – йдеться в повідомленні.

Так, новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Зокрема, український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до довірчої мережі, – з 14 дня від дати щеплення.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні, зауважують в МОЗ. Окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, та в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Наразі понад 350 тисяч українців отримали бустерну дозу антиковідної вакцини.