Чергова хвиля коронавірусу в Україні: особливості спалаху, вакцинація і вразливість дітей

Останні дні січня позначились рекордними показниками захворюваності на COVID-19 і, як кажуть фахівці, кількість уражених продовжуватиме зростати. Чим характерний цей спалах захворювання? Чи дотримуються карантинних обмежень в областях? Чому маленьким дітям потрібне щеплення проти ковіду? Про це ми запитали медичних експертів.

Норми – однакові для всіх

За даними МОЗ, 16 областей України перебувають нині у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки, в Івано-Франківській і Рівненській областях запровадили найвищий – «червоний» рівень. Київ і область поки перебувають на «жовтому» рівні, проте ситуація у столиці погіршується. Як повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, кількість нових хворих в 2,5 рази більше, ніж тих, хто подолав недугу.

Стрімке збільшення кількості хворих в країні лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко пов’язує перш за все з нехтуванням епідемічних норм.

«Ті норми, які були прописані, їх не дотримувались. Коли Буковина перебувала у «червоній» зоні, то навчальні заклади були зачинені, натомість на повну працювали базари і ресторани.

Я схвалюю рішення про підвищення обмежувальних норм для зменшення кількості інфікованих, але я проти вибірковості

Я схвалюю рішення про підвищення обмежувальних норм для зменшення кількості інфікованих, але я проти вибірковості, інакше це не працює, і кількість нових випадків зростатиме», – зауважила лікарка в розмові з Радіо Свобода.

Лише у відділені, де вона працює, нині на лікуванні перебувають більше 90 пацієнтів, багато невакцинованих, а також людей із супутніми захворюваннями. Попри заповненість реанімацій, палат інтенсивної терапії та дитячих відділень, Ольга Кобевко, втім, визнає, що ця хвиля «мֹ’якша» за попередню.

«У порівнянні з осіннім спалахом, ця хвиля не така агресивна. Я маю на увазі перебіг захворювання. Але кількість інфікованих набагато більше. Розслаблятися ще зарано, але будемо сподіватися, що з часом коронавірус перейде у звичайне сезонне респіраторне захворювання», – каже інфекціоністка.

Пік ще попереду

Кульмінації захворювання українцям ще варто очікувати, прогнозує Радіо Свобода лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. За його словами, Україна увійшла у черговий виток захворюваності, і однією з його характерних ознак є велика кількість неповнолітніх пацієнтів.

Багато дорослих хворіє, але також багато дітей потребують госпіталізації

«Багато дорослих хворіє, але також багато дітей потребують госпіталізації. За кількістю хворих ми перевищимо осінню хвилю. По-перше, варіант «Омікрон» є більш заразним.

По-друге, новорічні свята, вистави, зимові канікули – все це посприяло розповсюдженню вірусу. Це пояснює, чому зараз почали активно хворіти діти», – каже Федір Лапій.

В епіцентрі – діти

Діти стали хворіти часто, серед них переважають неважкі форми недуги, хоча значна частина неповнолітніх потребує стаціонарного лікування, пояснює у коментарі Радіо Свобода педіатр вищої категорії, колишній головний дитячий лікар України Ганна Горбань.

Серед характерних симптомів:

висока температура, яка тримається кілька днів (але буває і без температури);

нежить;

біль у горлі

зрідка розлад шлунка.

Ганна Горбань пояснює збільшення кількості захворювань серед дітей не лише з циркуляцією нового більш заразного штаму, але й тим, що інкубаційний період у маленьких пацієнтів більш короткий, а через невиражені симптоми батьки легковажать і не звертаються до лікарів.

«Діти продовжують відвідувати навчальні заклади і гуртки, відповідно триває розповсюдження інфекції, а статистика не фіксує ці випадки», – наголошує педіатр.

Вакцинація дітей

На думку дитячої лікарки, в Україні необхідно запровадити щеплення проти коронавірусу для дітей від 5 років, так як це зробили країни ЄС та США. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики вже працює над цим питанням, каже Федір Лапій.

«Для того, щоб виробити такі рекомендації, потрібно мати вакцину для цієї категорії неповнолітніх. Це має бути інша форма випуску вакцини Phizer, ніж та, яка придатна для щеплення дітей віком понад 12 років. Це вакцина з меншим дозуванням, є особливості її застосування. Поки вивчаємо це питання», – зауважує Федір Лапій.

На його думку, не варто забувати і про вакцинацію дорослого населення, яка мала би бути більш активною, адже вакцин в державі не бракує. І від цього, за його словами, залежить, яку ціну заплатять українці на виході з пандемії.

За даними МОЗ, від старту кампанії з вакцинації в Україні зробили понад 30 мільйонів щеплень. Серед лідерів – Київ, Київська, Львівська, Харківська та Дніпропетровські області.

Історія поширення «омікрону»