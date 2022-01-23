Нацполіція заперечує витік даних користувачів порталу «Дія»

Національна поліція заперечує повідомлення про витік даних із державного порталу «Дія». Про це йдеться в повідомленні, яке відомство поширило 23 січня.

Правоохоронці назвали повідомлення «фейком», «елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі».

«Інформація щодо можливого витоку даних із порталу «Дія» почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних. Появу такого оголошення одразу почали пов’язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім інформація щодо злому порталу «Дія» не відповідає дійсності», – стверджують у поліції.

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За повідомленням, кіберполіція разом із Держспецзв’язку та Службою безпекою України встановлюють джерела кібератаки.

«Для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів», – повідомляють у відомстві.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров напередодні також заперечив повідомлення, які днями з’явилися в соцмережах і стосувалися ймовірного витоку даних користувачів «Дії». За словами Федорова, йдеться про об’єднані дані з різних джерел, які й раніше були в мережі.