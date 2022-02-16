Федоров: «Дія» відбила потужну кібератаку з чотирьох країн

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда «Дії» відбила атаку хакерів із чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії й Узбекистану.

«Приблизно о 20:00 (15 лютого – ред.), услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал «Дія», що було очікуваним. Початковий вектор – Росія і Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі ввечері 15 лютого.

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ. Зокрема, кібератаки зазнали «Приватбанк» і «Ощадбанк».

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

«Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних субʼєктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці», – йдеться в повідомленні.

У Європейському союзі після січневих кібератак на Україну заявляли, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель тоді сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.