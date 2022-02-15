Роботу банківських вебресурсів відновлено після кібератаки – Держспецзвʼязку

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

«Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів «Приватбанку» та «Ощадбанку». Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних субʼєктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці», – йдеться в повідомленні.

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони України, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ.