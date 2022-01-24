Від кібератаки в ніч із 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів держвлади – Держспецзв’язку

Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації заявила, що від кібератаки у ніч з 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів державної влади України. Про це заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони 24 січня.

«Від атаки постраждали 22 сайти органів держвлади, у шести з яких було значно пошкоджено інформаційні системи. 70 сайтів відключили за указом співробітників Держспецзв’язку і Служби безпеки. Протягом трьох днів інфраструктура була відновлена, чутлива інформація втрачена не була», – сказав він.

Як повідомив Щиголь, за даними відомства, атака була заздалегідь спланована, здійснювалася скоординованою групою хакерів і проведена на високому операційному рівні.

Він також припустив причетність до атаки російських хакерських угруповань.

Вранці 14 січня стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.