У Міноборони повідомили «про природу» кібератаки на сайт МОУ

Міністерство оборони України повідомляє, що «безпрецедентна DoS-атака» на сайт відомства, яка почалася 15 лютого, триває досі.

«Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​ Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 16 лютого на сторінці МОУ у фейсбуці. ​

​За повідомленням, фахівці Міноборони за підтримки всіх суб’єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту й окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу. ​

​«Нам також одразу запропонували підтримку партнери зі США, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту, що в черговий раз є підтвердженням політичних домовленостей щодо співпраці у сфері кібербезпеки, яких було досягнуто ще у листопаді 2021 року», – йдеться в заяві.​

​«Перед тим, як відновити роботу сайту, наші фахівці з’ясували причини порушення його функціонування, скоординували свої дії з НКЦК РНБО, СБУ, Держспецзв’язку, а також з фахівцями інших структур, які також зазнали атаки. Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагалися завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями», – додали у МОУ. ​

​За повідомленням, фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

«Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів – буде стабільно функціонувати», – наголосили у МОУ. ​

​Там також додали, що така кібератака на сайт Міністерства оборони України дала можливість «укріпити кіберзахист сайту і налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і між колегами із різних українських відомств».

​«Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​ Власне, оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку», – йдеться в повідомленні.

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ. Зокрема, кібератаки зазнали «Приватбанк» і «Ощадбанк».

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

«Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних субʼєктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці», – йдеться в повідомленні.

Кібератаки з чотирьох країн, зокрема з Росії, зазнав і портал «Дія», повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, атаку відбили, а для користувачів «Дії» вона залишилася непомітною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак.