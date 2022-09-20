Засновник російського проєкту Gulagu.net заявив, що його намагалися вбити

Засновник російського правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що кілька днів тому його намагалися вбити у французькому місті Біарріц, де він живе із сім’єю. Про це він розповів у Youtube-шоу Юлії Латиніної ввечері 19 вересня.

За словами Осєчкіна, запобігти вбивству допомогла випадковість – він помітив червону точку прицілу на стіні, а про можливість замаху його попереджав журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

«Повідомлення від нього та від його джерела допомогло мені і тим, хто займається моєю безпекою та охороною, запобігти моєму вбивству», – розповів російський правозахисник. Отримавши інформацію від Грозєва, він разом із сім’єю поїхав на два дні в гори, а коли вони повернулися, його спробували вбити.

Осєчкін стверджує, що замах готувала «людина, тісно пов’язана з ФСБ та організованою злочинністю», яка приїхала до Біарріца з Росії.

Осєчкін розповів, що був на терасі і помітив боковим зором червону точку, що рухалася стіною будинку в його бік. За словами Осєчкіна, згасло світло, і всі швидко впали на підлогу – поведінку при замаху він та його родина відпрацьовували.

На місце, як стверджує росіянин, прибула поліція, яка допитала сусідів, і вони чули хлопки. За словами Осєчкіна, це були постріли. На думку російського правозахисника, вижити йому допомогли помилки кілера та блискавичність його реакції.

Інші подробиці засновник Gulagu.net не повідомив, пославшись на таємницю слідства, яке, як він стверджує, ведеться в рамках відкритої кримінальної справи за фактом замаху. Місцева влада про інцидент не повідомляла.

Напередодні правозахисний проєкт Gulagu.net повідомив, що у колоніях Ленінградської області Росії в’язнів для участі у війні проти України вербує «ПВК Вагнера». Володимир Осєчкін з посиланням на засуджених писав, що до колонії приїжджав особисто Євген Пригожин – близький до Володимира Путіна бізнесмен, якого пов’язують із цією організацією.

Gulagu.net також неодноразово публікував дані про тортури та насильство в російських колоніях і в’язницях.