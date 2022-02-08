Правозахисники вимагають від Євросоюзу розслідувати тортури в Росії

Президент асоціації Liberté (Свобода) П'єр Гаффнер та засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін вимагають від Європейського комітету з запобігання тортурам та голови комісії Ради Європи з прав людини провести розслідування тортур в установах Федеральної служби виконання покарань Росії.

Правозахисники заявили, що виходять з угоди з Європейським комітетом із запобігання тортурам щодо конфіденційності і хочуть, щоб європейський регулятор став впливати на російську владу. За словами Володимира Осєчкіна, восени 2021 року представники комітету з побували в Росії, маючи архів, який вивіз колишній вʼязень Сергій Савельєв. При цьому європейські чиновники не відвідали жодного регіону, де в пенітенціарних установах практикують тортури. Правозахисники вимагають «реформувати саму систему роботи Європейського комітету з запобігання тортурам, тому що вони нічомуі не запобігли в Росії. Вони регулярно відвідували країну, їх возили по «потьомкінських селах», сказав Осєчкін.

Він також зазначив, що представники регулятора жодного разу не зустрілися з інформатором Сергієм Савельєвим, який кілька місяців живе у Франції.

Європейський комітет із запобігання тортурам створений при Раді Європи. Члени комітету відвідують колонії, психоневрологічні лікарні та інтернати в країнах, що підписали європейську конвенцію щодо запобігання тортурам та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання. Зокрема, у 2019 році експерти комітету виявили випадки фізичного насильства над пацієнтами у психоневрологічних інтернатах Москви та Бурятії.

У жовтні 2021 року голова проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що йому передали секретний архів відеозаписів із пенітенціарних установ Росії. На 40 гігабайтах відео та фото, зроблених із тюремних камер спостереження, зафіксовано тортури, побиття та акти зґвалтування щодо увʼязнених. Осєчкін заявив, що спецслужби використовували ці файли як компромат, щоб мати можливість маніпулювати засудженими за своїм бажанням. Архів вивіз із Росії колишній вʼязень Сергій Савельєв.

Після публікації архіву були порушені кілька справ за фактами застосування насильства до засуджених. Президент Володимир Путін відправив у відставку голову Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова.

У грудні 2021 року правозахисники отримали другу частину відеоархіву з доказами тортур у російських колоніях, пізніше опублікувавши частину кадрів. За словами Володимира Осєчкіна, йшлося про установи в Забайкаллі, Красноярському та Приморському краях, а записи зроблено у 2016–2019 роках. Відеозаписи вивіз із Росії співробітник секретного підрозділу Федеральної служби виконання покарань, імʼя якого не називається.