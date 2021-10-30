Кожен п’ятий росіянин допускає застосування тортур до ув’язнених – опитування

Кожен п’ятий росіянин допускає застосування тортур до ув’язнених, свідчать дані опитування російського «Левада-центру».

Зокрема, 11% опитаних заявили, що можна катувати людей у виняткових випадках, коли це може врятувати життя безневинних. Ще 9% вважають, що катувати можна засуджених за тяжкі насильницькі злочини.

Лише 66% опитаних вважають, що тортури неприпустимі за жодних обставин. Втім, у 2019 році, згідно з даними проведеного тоді опитування, таких респондентів було ще менше – 60%.

Опитування «Левади», визнаної російською владою так званим іноземним агентом, проводилося незабаром після нових повідомлень про тортури в російських колоніях. На початку жовтня правозахисний проєкт «Gulagu.net» опублікував записи з тортурами ув’язнених, які лікувалися у туберкульозній лікарні ФСВП та утримувалися в колоніях у Білгородській області та на Камчатці.