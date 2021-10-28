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У Росії заочно заарештували чоловіка, який передав правозахисникам відео тортур у тюрмах

Програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисникам відеозаписи тортур ув’язнених

Суд у Саратовській області Росії заочно заарештував білоруського програміста Сергія Савельєва за неправомірний доступ до інформації, що охороняється законом. Його планують оголосити у міжнародний розшук. Підозрюваний передав правозахисникам відеозаписи тортур ув’язнених із боку співробітників пенітенціарної служби. Цифрові дані зберігалися в базі відомства, яку він адміністрував.

Про порушення кримінальної справи та заочний арешт Савельєва повідомила пресслужба управління МВС у Саратовській області. Там розташована туберкульозна лікарня Федеральної служби виконання покарань, в якій, згідно з поширеними відеозаписами Савельєва, катували ув’язнених.

Савельєва оголошено в розшук у Росії. Сам він перебуває у Франції, де попросив політичного притулку. Максимальне покарання за інкримінованою йому статтею – до чотирьох років позбавлення волі.

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