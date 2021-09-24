Знущання над полоненими незаконної в’язниці у Донецькому телецентрі – ОГП повідомив про підозру 3 особам

В Офісі генерального прокурора заявили, що двом ексвійськовослужбовцям ЗСУ та колишному співробітнику СБУ Донеччини заочно повідомлено про підозру у «жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб та участі у терористичній організації».

«За даними слідства, двоє колишніх військовослужбовців ЗСУ та ексспівробітник СБУ, діючи на виконання завдань ватажків терористичної організації «ДНР», перебуваючи на посадах так званих «начальника Харцизького МРВ МДБ «ДНР», «співробітника відділу управління контрррозвідки МДБ «ДНР» та «військового коменданта військової комендатури №12 м. Ясинувата «ДНР», у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі, з квітня 2014 року по травень 2015 року жорстоко поводились із захопленими громадянами за проукраїнські погляди. У ході проведення допитів та незаконного утримання вони застосовували до мирних мешканців тортури – систематично били руками і ногами. Також тривалий час вони утримували потрепілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування», – йдеться в повідомленні ОГП.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування, додали у відомстві.

Днями в ОГП повідомляли про скерування до суду справи проти «начальника» колонії через катування засуджених в ОРДЛО.