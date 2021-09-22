ОГП: передано в суд справу проти «начальника» колонії через катування засуджених в ОРДЛО

В Офісі гепрокурора з посиланням на Луганську обласну прокуратуру повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно «начальника Слов’яносербської виправної колонії №60» так званого «міністерства внутрішніх справ «ЛНР».

«Його судитимуть заочно за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, у 2016 році мешканець Алчевська приєднався до так званого «МВС ЛНР» та обійняв посаду керівника колонії.

«Обвинувачений віддає підлеглим співробітникам накази вчиняти протиправні дії стосовно засуджених: застосувати фізичну силу, катувати, утримувати без надання медичної допомоги, примусово працювати за їжу. Один із наявних у матеріалах кримінального провадження фактів – систематичне катування засудженого у приміщенні спортзалу установи відбування покарань. Упродовж чотирьох років на виконання вказівок керівника колонії громадянина України систематично підвішували за руки до стелі, жорстоко били, погрожували вбивством», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Нещодавно у Луганській обласній прокуратурі повідомляли про скерування до суду обвинувального акту стосовно бойовика угруповання «ЛНР», так званого «заступника начальника Алчевського міжрайонного відділу Міністерства державної безпеки ЛНР». Він також перебуває у розшуку.