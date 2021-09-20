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СБУ заявляє про затримання бойовика, який штурмував будівлю відомства в Луганську

Як заявляють у СБУ, підозрюваний також перевіряв документи, речі та автомобілі людей, які перетинали міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської

Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР», повідомляє пресслужба СБУ 20 вересня.

За даними відомства, у 2014 році затриманий брав участь у штурмі будівлі управління СБУ у Луганській області.

«Мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ», – йдеться в повідомленні.

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Після штурму, заявляють у СБУ, підозрюваний перевіряв документи, речі та автомобілі людей, які перетинали міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської.

«Через конфлікт з іншими бойовиками та ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине», – повідомляє відомство.

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Чоловікові повідомили про підозру в участі в незаконному збройному формуванні. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі триває досудове розслідування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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