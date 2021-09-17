СБУ затримала чоловіка, який понад рік переховувався від слідства у справі про заклики до поділу України

Служба безпеки повідомила про затримання у Борисполі учасника групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні.

«Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства. Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали. Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, крім цього чоловіка, до групи інтернет-агентів, входили і інші особи: наразі всім трьом учасникам – організатору (мешканцю Луганська), адміністратору ютуб-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомлено про підозру.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.