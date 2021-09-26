Кого Кремль відправив до Донецька та Луганська? Ми розповімо як будувалася ця система та покажемо унікальні документи. У російській документації не використовують слова «ДНР» і «ЛНР» або Донецьк і Луганськ, пишуть просто – Територія1 і Територія2.
Як Росія управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР»?
Росія контролює і управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Україна вважає, що люди, які на окупованій частині Донбасу називають себе «владою», повністю залежать і виконують команди російських чиновників по ланцюжку аж до президента Росії Володимира Путіна. Як влаштована структура управління угрупованнями «ДНР»/«ЛНР» із Росії? Кого Кремль відправив до Донецька та Луганська? Ми розповімо як будувалася ця система та покажемо унікальні документи. У російській документації не використовують слова «ДНР» і «ЛНР» або Донецьк і Луганськ, пишуть просто – Територія1 і Територія2.
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Випуски
-
-
12:00, 14 вересня 2021
До чого готуються армії Росії та Білорусі? | Донбас Реалії
-
10:00, 14 вересня 2021
Як Путін заганяє Лукашенка в російську пастку? | Донбас Реалії
-
10:00, 13 вересня 2021
Чого очікувати Україні на кордоні з Білоруссю? | Донбас Реалії
-
19:50, 12 вересня 2021
Захід-2021: чим небезпечні для України військові навчання Росії та Білорусі? | Донбас Реалії
-
18:00, 05 вересня 2021
Чому військові йдуть з української армії? | Донбас Реалії
FACEBOOK КОМЕНТАРІ