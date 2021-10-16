Білорус, який розповів про тортури у російських в’язницях, попросив про притулок у Франції

Громадянин Білорусі, інформатор, який передав громадському проекту Gulagu.net відеоархів про тортури в російських в’язницях, прибув до Франції.

Як повідомив керівник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформатор на ім’я Сергій, чиє прізвище поки не називають, звернувся до французької влади з проханням про надання йому політичного притулку.

Проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии» повідомив з посиланням на соціальні мережі проєкту Gulagu.net, що Сергій в ніч на 16 жовтня залишив одну з країн Північної Африки і вилетів до Франції.

24 травня засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін оголосив про рішення призупинити роботу в Росії і припинити діяльність Ради координаторів Gulagu.net. Осєчкін назвав ефективною і відкритою дев’ятирічну діяльність своїх однодумців.

4 жовтня Осєчкін розповів, що йому передали секретний архів відеозаписів ФСВП та ФСБ Росії. На 40 гігабайтах відео і фото, зроблених з тюремних камер спостереження, зафіксовані тортури, побиття і акти зґвалтування щодо ув’язнених. Осєчкін заявив, що спецслужби використовували ці файли в якості компромату, щоб мати можливість маніпулювати засудженими за своїм бажанням.

Частина архіву правозахисники направили в Європейський комітет з питань запобігання катуванням. Осєчкін також збирається передати матеріали Комітету ООН проти тортур.

Після публікації архіву Слідчий комітет Росії у Саратовської області порушив кілька кримінальних справ за фактами застосування насильства до засуджених, а начальник саратовського УФСІН Олексій Федотов подав у відставку.