«Сховатися в Україні»: що робить у Києві колишній начальник російської колонії, якого звинувачують у тортурах

Колишній начальник колонії №14 у Нижегородській області Василь Волошин втік до України після того, як проти нього порушили кримінальні справи. Правозахисники «Комітету проти катувань» звинувачують, зокрема, у жорстоких тортурах, здирництві, сексуальному насильстві. В Україні Волошин обживається і навіть претендує на громадянство.

«Комітет проти катувань» – організація в Росії, яка захищає права ув'язнених. Правозахисники із цієї організації розслідували злочини Василя Волошина. Вони направили листа до Генпрокуратури України, в якому повідомили, що в Росії Волошин чинив не лише ті злочини, в яких його звинувачують російська влада, а й злочини проти прав людини. Правозахисники сподіваються, що Волошин не отримає українське громадянство і його таки екстрадують до Росії, де на нього чекає покарання.

Телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участі «Голосу Америки», вдалося знайти Волошина в Києві та поставити йому запитання.

Василь Волошин живе у Києві. Повернутися до Росії він не може. Там він перебуває у розшуку. Ув'язнені виправної колонії №14 у Нижегородській області (яку називають «катівнею»), начальником якої був Волошин, скаржилися на систематичне порушення їхніх прав, у тому числі найжорстокіші тортури та насильство, зокрема і сексуальне. Загалом на нього подано 184 скарги до правозахисників, розповідає співробітник «Комітету проти катувань» Сергій Шунін.

«Волошин причетний до безлічі злочинів, які пов'язані з фізичним насильством, з вибиванням потрібної інформації у справах, спонуканнях до «явок з повинною», давання неправдивих показів, – каже Шунін. – У одне з приміщень, що використовуються як тимчасове СІЗО в колонії, доставляли підслідних із СІЗО-1 Нижнього Новгорода і там добували будь-яку необхідну оперативним співробітникам інформацію».

Після хвилі скарг на катування у колонії та кількох випадків загибелі там людей, Волошину довелося піти на пенсію. Потім проти нього порушили кримінальні справи. Щоправда, не за тортури, а за незаконне вирубування лісу навколо колонії, його продаж та присвоєння чужого майна.

У фільмі Юрія Дудя «Почему в России пытают» голова «Комітету проти катувань» Ігор Каляпін розповів про Василя Волошина і про те, що правозахисники багато років докладають зусиль, щоб колишнього начальника нижегородської ІЧ-14 в Росії судили за причетність до тортур та вбивств. Вони мають свідчення ув'язнених та архів доказів. Але, мовляв, Волошин тепер живе із сім'єю в Україні. Там він подавав документи на громадянство.

«Там три статті написані: незаконне вирубування лісу навколо колонії. Так він каже, що це чистка лісу. Продаж цього лісу незаконний. І нібито дитячий візок, який один із ув'язнених виготовив, він привласнив. Тобто сміховинне звинувачення. Точка. Ні про які катуваннях, ні про які смерті в жодному документі немає», – каже адвокат Волошина Віктор Чевгуз.

Але, попри за словами адвоката «сміховинні звинувачення» – Волошину довелося виїхати з Росії і оселитися на Північному Кіпрі. Більше того, Росія перестала визнавати його своїм громадянином, мовляв паспорт йому видали помилково.

Через кілька років Волошин вирішив переїхати до України, звідки він родом і де в нього залишилися родичі. В аеропорту Бориспіль його затримали, бо він перебував у міжнародному розшуку.

Те, що Волошин в Україні кореспонденти Справжнього Часу виявили випадково у камері СІЗО «Лук'янівська» у травні 2020 року.

Поки суд вирішував – екстрадувати Василя Волошина до Росії чи ні, термін ув'язнення у СІЗО закінчився і Волошина відпустили під домашній арешт.

Так у серпні 2020 року колишній начальник російської колонії-катівні опинився на волі – із зобов'язанням з'являтися на судові засідання.

«Зала судових засідань №7 Печерського районного суду міста Києва. Журналістам бути присутніми у залі заборонено. Не можна знімати і не можна бути присутніми як вільний слухач. Так вирішила суддя. Зараз вона пішла ухвалювати рішення», – повідомили журналістам на засіданні.

Кореспондент телеканалу «Настоящее время» спробував розпитати Волошина про його роботу в Росії. Той промовчав.

– Василю, пара питань буквально. Ви стверджуєте, що зараз у вас немає російського громадянства. Чому?

– 130 заяв до Громадської палати зі скаргами на тортури та вбивства, що сталися на території колонії, де ви були начальником. Чи можете ви це прокоментувати?

– Як померли ув'язнені колонії №14?

– Як помер Олександр Кулемін? Кулемін помер у колонії, де ви були начальником. У той же період. Він упав з другого поверху. Він мав численні переломи. Як це сталося? Як це пояснити?

– Як катували Олександра Масягіна?

– Чому ви не хочете відповідати на запитання?

Зате про Волошина розповідають правозахисники і самі ув'язнені.

«Це побиття всіма підручними засобами. Дубинки різні - гумові, дерев'яні, живці від лопат, киянки гумові. Була навіть ексклюзивна палиця, вирізана у формі меча», – розповідає співробітник «Комітету проти тортур» Сергій Шунін.

Ув'язнені розповідали про застосування диби в колонії та інших тортурах. За 5 років роботи Волошина в ІЧ-14 «Комітет проти катувань» дізнався про вісім випадків, коли ув'язнені помирали не своєю смертю. А Волошин особисто складав акти, за якими щонайменше двоє із загиблих нібито померли від серцевого нападу.

Захист Волошина надав у суді документ від міграційної служби Росії, де написано, що Волошин не є громадянином Росії, оскільки 1992 року, коли він змінював радянський паспорт на російський, йому видали документ із порушенням. І зараз він нібито особа без громадянства.

«Це встановила УФМС, яка видавала цей паспорт. А потім самі встановили, що він громадянином не є». Нам цього достатньо, і ми говоримо, що наша прокуратура видає фактично громадянина України в РФ. Він не є громадянином Росії», – каже адвокат Волошина.

Попри слова адвоката, у Волошина відсутнє українське громадянство, він лише подав документи на його отримання. Якщо він його отримає, екстрадиція до Росії стане майже неможливою.

– Василю, ви подавали прохання про політичний притулок в Україні? Ви правда вважаєте себе політичним біженцем? - Запитує кореспондент НВ Волошина. Але той не відповідає.

Генпрокуратура України вже ухвалила екстрадувати Волошина до Росії, але захист зумів цю ухвалу оскаржити. Про те, чи відомо українським чиновникам про тортури в ІЧ-14 у Нижегородській області, не повідомляється.

Адвокат Волошина подав клопотання про припинення справи проти Волошина та про скасування запобіжного заходу. Прокуратура хоче зберегти на Волошині особисті зобов'язання – з'являтися до суду, прокуратури та здати закордонний паспорт, який у Волошина залишається. Чи з'явиться у нього паспорт український – зараз ключове питання щодо його подальшої долі.