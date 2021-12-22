Омбудсмен: утримуваний бойовиками Сергій Куріс «після звірячих знущань» перебуває в тяжкому стані

Громадянин України Сергій Куріс, якого незаконно утримують підтримувані Росією бойовики в окупованому Донецьку у СІЗО-5, «після звірячих знущань і допитів» перебуває у тяжкому фізичному і моральному стані, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У СІЗО-5 Донецька до Сергія застосовувалися тортури електричним струмом, його топили, вішали на дибу, морили голодом, постійно били, завдавали опіків недопалками, погрожували застрелити, зґвалтувати дружину та вбити дитину. Наразі він утримується в камері карцерного типу у підвальному приміщенні. Йому категорично заборонені прогулянки. Через нестачу свіжого повітря у Сергія постійні головні болі, запаморочення та задуха», – написала Денісова 22 грудня у фейсбуці.

За її словами, керівництво слідчого ізолятора на скарги щодо стану здоров’я не реагує та медичної допомоги не надає.

«Попри те, що рідним вдалось отримати документи, які підтверджують місце перебування Сергія, органи окупаційної адміністрації РФ вперто спростовують факт його утримання. Такі дії стосовно Сергія є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», – наголосила омбудсмен.

Денісова закликала керівництво МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Сергія Куріса, сприяти його негайній госпіталізації і забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер – особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.

48-річного жителя Донецька Сергія Куріса викрали під час прогулянки з родиною у вересні 2019 року. Його, власника невеликої охоронної фірми, який не приховував, що підтримує Україну, декілька днів катували у секретній тюрмі бойовиків угруповання «ДНР», а потім напівпритомного привезли на обшук додому.

Місцеві адвокати відмовлялися братися за справу Куріса, адже російській гібридні сили звинуватили його одразу за декількома «статтями» свого примарного правосуддя, згідно з якими чоловікові загрожує «довічне ув’язнення» або й «смертна кара». Першу записку про катування і те, де утримується, Сергій передав близьким разом із одним уже експолоненим.