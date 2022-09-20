На війну проти України могли бути завербовані майже 6 тисяч російських в’язнів – ЗМІ

На війну проти України могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них, повідомило російське видання «Важные истории».

Журналісти уточнюють, що їхні дані ґрунтуються на інформації від власних джерел у колоніях, на даних правозахисних телеграм-каналів і публікаціях у ЗМІ, які, на їхню думку, заслуговують на довіру.

За інформацією видання, до деяких колоній вербувальники від «ПВК Вагнера» почали приїжджати повторно. Один із родичів в’язнів петербурзької колонії «Яблунівка» розповів журналістам, що з колонії засуджених забирали вже тричі. За його словами, тепер ув’язненим кажуть, що вони підписують контракт і їдуть на війну за гроші або пізніше їх все одно відправлять туди, але вже без оплати.

Голова правозахисного проєкту «Русь сидящая» Ольга Романова розповіла журналістам, що з колонії Форносово в Ленінградській області Росії засуджених вивозили вже мінімум двічі. За її словами, всього в російських колоніях може бути завербовано щонайменше 11 тисяч в’язнів, а відправлено на війну близько трьох тисяч.

«Якщо раніше нам писали приблизно раз на три дні, що забирають, наприклад, 40 осіб, то тепер практично щодня йдеться про сотні людей», – заявила правозахисниця.

В останні тижні неодноразово публікувалися повідомлення про те, що в’язнів із російських колоній, насамперед суворого режиму, де утримуються засуджені за тяжкі злочини, вербують для участі у війні проти України у складі так званої «ПВК Вагнера», причому вербуванням займається особисто близький до російського президента бізнесмен Євген Пригожин, якого пов’язують із цією організацією.

Минулого тижня було опубліковано відео з колонії за участю людини, схожої на Пригожина, яка обіцяла ув’язненим помилування за відправку на фронт. Пригожин не підтвердив і не спростував, що на відео саме він, але зазначив, що питання стоїть так: або у війні братимуть участь «ПВК і зеки», або діти тих, хто запитує про правомірність дій вербувальників.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії, Африці та війні в Україні.

«ПВК Вагнера» вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Бійців групи підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів. ЗМІ називають одним із творців та спонсорів ПВК близького до Володимира Путіна петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина. Сам він довгий час заперечував як свій зв’язок із «ПВК Вагнера», так і вербування ув’язнених для війни проти України.