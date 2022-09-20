«Це абсолютно незаконно»: російський правозахисник про вербування ув’язнених на війну проти України

Шестеро членів Ради з прав людини при президентові Росії звернулися із листом до генерального прокурора РФ Ігоря Краснова, щоб у відомстві пояснили на яких підставах російських в’язнів вербують і відправляють на фронт в Україну. За російськими законами, ув’язнені, які не відбули покарання, можуть покидати тюрму лише за умови амністії, помилування або умовно-дострокового звільнення. Радіо Свобода поспілкувалося із російським правозахисником Ігорем Каляпіним – одним із підписантів цього листа.

– Не так давно у мережі з’явилося відео, де людина, схожа на близького до Путіна Євгена Пригожина, відверто вербує ув’язнених на війну. Це стало причиною написання листа до генпрокурора РФ?

Мені особисто ув’язнені розповідали в колоніях, що до них вже приїздили та запрошували на війну за якісь достатньо великі гроші

– Річ у тому, що повідомлення про те, що ув’язнених вербують на участь у бойових діях не лише в складі ПВК «Вагнера» були і раніше, до нас зверталися як до правозахисників. І таких повідомлень було досить багато. В цілому ми (Рада з прав людини при президентові РФ – ред.) цю інформацію оцінювали як правдиву.

Мені особисто, як члену Громадської наглядової комісії ув’язнені розповідали в колоніях, що до них вже приїздили та ось запрошували за якісь достатньо великі гроші. Приблизно це було на таких саме умовах, про які йдеться у відео із людиною, яка дуже схожа на Пригожина.

Команда ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального тиждень тому опублікувала у своєму телеграм-каналі відео, на якому, як стверджується, близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин особисто вербує на війну проти України в’язнів однієї з колоній Республіки Марій Ел. Пригожин не підтвердив і не спростував, що на відео саме він, але зазначив, що питання стоїть так: або у війні братимуть участь «ПВК і зеки», або діти тих, хто запитує про правомірність дій вербувальників.

– Що саме вами вбачаєте незаконного у вербуванні ув’язнених?

Це все абсолютно незаконно. Це не має ніякого стосунку до російського законодавства, до тих процедур, які там передбачені

– Нам стало зрозуміло, що на ці факти треба якось реагувати і в правовому полі так само. Адже, про що і написано у нашому зверненні, це все абсолютно незаконно. Це не має ніякого стосунку до російського законодавства, до тих процедур, які там передбачені.

В тому числі по зміні відбутого строку покарання на якесь більш м’яке. Все це робиться не так і з іншою метою. Адже вони всі знаходяться в тюрмі згідно з вироком суду. І їм має або суд змінити покарання, змінивши невідбутий строк на більш м’який.

Однак це робиться відповідно до чітко встановленої процедури. На приклад, для тих, хто скоїв особливо тяжкі злочини, вони мають відбути не менше двох третин строку. Знову ж таки, пом’якшене покарання, яке їм могло бути призначене ніяк не може бути пов’язане із відрядженням до України і отриманням бойової зброї з подальшим виконанням якихось бойових задач. І тут очевидно, що ніякий суд в цьому випадку нічого цього не робив.

– Є ще якісь шляхи? Помилування?

– Так, це може зробити Президент РФ. Але ніякого помилування, якщо подивитися на президентський сайт – там було 5 помилувань за 2021 рік. За 2022 рік, здається, взагалі ще жодного не було.

Ми побачили інформацію про участь ув’язнених у війні на федеральних каналах у новинах на каналі «Россия-1»

На яких підставах ці люди звільняються від покарання? На яких підставах ФСВП (Федеральна служба виконання покарань РФ – ред.) їх туди (на війну в Україну – ред.) відправляє?

Якщо відправляє, звичайно. І якщо раніше просто з’являлися відео, де люди на жаргоні запрошували своїх колишніх сусідів по камері, мовляв, приїздіть сюди в Україну, у нас тут зброя і ми тут воюємо і, судячи з усього, великі гроші отримуємо. До цього ще можна було ставитися як до фейків.

Але ми побачили інформацію про участь ув’язнених у війні на федеральних каналах у новинах на каналі «Россия-1». Тому з’явились передумови цій інформації довіряти, хоча не вірилося.

– А як щодо вербування на найманців в загальному? Це ж теж заборонено на території РФ?

Згідно із російським законодавством наймання у приватній військові компанії це тяжкий злочин

– Так, згідно із російським законодавством наймання у приватній військові компанії це тяжкий злочин. І те, чим займається людина, яка дуже схожа на Пригожина, це ніщо інше як підбурювання або вербування людей у незаконні збройні формування. На мій погляд – це безапеляційний факт злочину. Подивимося, що нам відповість генпрокурор. Я дуже сумніваюся, що він буде з нами згоден. Але нам було важливо про це публічно заявити.

Раніше повідомлялося, що на війну проти України могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них, повідомило російське видання «Важные истории».

Журналісти уточнюють, що їхні дані ґрунтуються на інформації від власних джерел у колоніях, на даних правозахисних телеграм-каналів і публікаціях у ЗМІ, які, на їхню думку, заслуговують на довіру.