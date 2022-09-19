Зеленський анонсував на завтра виступ на Генасамблеї ООН із важливими сигналами від України

Президент Володимир Зеленський анонсував свій виступ на Генеральній асамблеї ООН 20 вересня.

«Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави. Також візьму участь в саміті з питань продовольчої безпеки – це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Також, за словами президента, відбудуться онлайн-зустрічі з американськими партнерами та інвесторами.

«Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях: оборона, фінанси, економіка, дипломатія», – додав він.

19-23 вересня у США проходитиме 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє пресслужба МЗС, президент України визначив три основні пріоритети для роботи української делегації: «зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачання зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини й активізація відносин із країнами Глобального Півдня».