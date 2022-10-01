В ЮНЕСКО закликали РФ негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України – міністр

Під час Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку (Mondiacult 2022) 48 країн-членів організації засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно покинути територію української держави. Про це 1 жовтня у телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається стерти ідентичність і культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Конституції ЮНЕСКО та нашим загальним конвенціям. Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України та вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди українській природній, нерухомій та рухомій культурній спадщині в усіх її формах», – говориться в заяві країн-членів ЮНЕСКО, зазначає міністр.

І додає, що «ми бачимо, хто є нашими постійними друзями та членами демократичного світу, Україна вдячна за допомогу та підтримку, яку надає ЮНЕСКО та закликає інші країни займати більш рішучу позицію щодо злочинних дій РФ».

Станом на початок вересня у МКІП заявляли про зафіксовані пів тисячі епізодів воєнних злочинів РФ проти українських об’єктів культурної спадщини та закладів культури. І додавали, що ще кілька десятків таких епізодів – на перевірці.

Станом на 15 липня ЮНЕСКО задокументувала пошкодження 163 культурних об’єктів: 71 релігійну споруду, 12 музеїв, 32 історичні будівлі, 24 будівлі, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників, 7 бібліотек. Про це 15 липня під час засідання Ради безпеки ООН у форматі Аррія «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України» повідомив Лазар Ассомо, директор Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У МКІП неодноразово нагадували, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.