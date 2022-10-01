В ЮНЕСКО закликали РФ негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України – міністр

Під час Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку (Mondiacult 2022) 48 країн-членів організації засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно покинути територію української держави. Про це 1 жовтня у телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
«Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається стерти ідентичність і культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Конституції ЮНЕСКО та нашим загальним конвенціям. Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України та вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди українській природній, нерухомій та рухомій культурній спадщині в усіх її формах», – говориться в заяві країн-членів ЮНЕСКО, зазначає міністр.
І додає, що «ми бачимо, хто є нашими постійними друзями та членами демократичного світу, Україна вдячна за допомогу та підтримку, яку надає ЮНЕСКО та закликає інші країни займати більш рішучу позицію щодо злочинних дій РФ».
Станом на початок вересня у МКІП заявляли про зафіксовані пів тисячі епізодів воєнних злочинів РФ проти українських об’єктів культурної спадщини та закладів культури. І додавали, що ще кілька десятків таких епізодів – на перевірці.
Станом на 15 липня ЮНЕСКО задокументувала пошкодження 163 культурних об’єктів: 71 релігійну споруду, 12 музеїв, 32 історичні будівлі, 24 будівлі, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників, 7 бібліотек. Про це 15 липня під час засідання Ради безпеки ООН у форматі Аррія «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України» повідомив Лазар Ассомо, директор Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У МКІП неодноразово нагадували, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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