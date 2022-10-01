Подоляк: переговори з РФ можуть відновитися, коли її армія повністю піде з України, враховуючи Крим

Переговори Києва з Москвою можуть відновитися лише тоді, коли Росія повністю піде з території України, враховуючи захоплений Крим. Про це Подоляк заявив італійському виданню La Repubblica.

«Росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися», – зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що оголошення Росією спроб анексії окупованих нею частин Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, як і проведені на цих територіях так звані референдуми, як їх називає РФ, «нічого не змінюють для України».

«Ці регіони були і залишаються українськими, і українська армія боротиметься за їх звільнення», – зауважив Подоляк.

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.