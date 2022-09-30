РНБО схвалила санкції проти «значущих» громадян і компаній РФ через війну проти України – Зеленський

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо запровадження санкції проти російських громадян і компаній, які не виступили проти російської агресії або причетні до неї, заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня.

Після засідання РНБО він повідомив, що Рада «ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів».

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Зеленський також повідомив, що на наступному засіданні Верховна Рада розглядатиме законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів, який має спростити цю процедуру.

«Прошу підтримати цей законопроект без зволікань», – додав Зеленський.

У тому ж зверненні президент України повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.