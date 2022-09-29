Зеленський у зверненні: маємо нові результати на передовій, додаткову допомогу від партнерів

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 29 вересня повідомив, що Україна має «нові результати на передовій» і отримала «додаткові елементи допомоги від партнерів». Подробиці він не навів.

«Завтра – іще один день нашої боротьби, іще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії», – заявив голова держави.

Він також наголосив, що за результатами псевдореферендумів на окупованих територіях «Росія не отримає нову територію України».

«Росія приєднає себе до катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих «ДНР» і «ЛНР», остаточно доб’є ті інституції нормальної державності, які в Росії ще залишалися», – сказав Зеленський.

У Кремлі 30 вересня готують підписання договорів про «вступ до складу Росії нових територій». Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, які Росія має намір анексувати за підсумками так званого голосування, влаштованого на окупованих російськими військами територіях.

Україна та країни Заходу, як і низка інших країн світу, заявили про невизнання псевдореферендумів, влаштованих РФ на захоплених російськими військами територіях. США та їхні союзники оголосили або готуються оголосити про нові санкції проти Росії.