Кулеба про новий пакет санкцій ЄС: не відповідає «масштабам ескалації Путіна»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пропоновані Євросоюзом нові санкції проти Росії не відповідають масштабу ескалації і загрозам, які вона несе.

«Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент», – написав Кулеба у твітері 29 вересня.

Напередодні Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції розроблені, щоб «змусити Кремль заплатити» за подальшу ескалацію в Україні. Пропонований восьмий пакет санкцій тільки за рахунок заборони на імпорт російської продукції може позбавити Москву додаткових доходів у розмірі 7 мільярдів євро, кажуть в ЄС.

Пакет санкцій може містити, серед іншого, обмежувальні заходи щодо 37 осіб і компаній, які займалися організацією так званих референдумів на окупованих територіях України, повідомив Радіо Свобода на умовах анонімності дипломат ЄС.