Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ через псевдореферендуми

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала низку нових санкцій проти Росії після того, що Захід та ООН назвали «фіктивними» так звані референдуми у чотирьох українських областях, де російські війська окупували території.

Фон дер Ляйєн запропонувала восьмий пакет проти РФ 28 вересня, заявивши, що він розроблений, щоб «змусити Кремль заплатити» за ескалацію конфлікту в Україні.

«Ми не приймаємо ні фіктивних «референдумів», ні якоїсь анексії України, і ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію», – заявила вона журналістам у Брюсселі.

Пропонований восьмий пакет санкцій включає подальші заборони на імпорт російської продукції, які мають позбавити Москву додаткових доходів у розмірі 7 мільярдів євро (6,7 мільярда доларів).

За словами фон дер Ляйєн, пакет санкцій також передбачає додаткові заборони на експорт технологій, що використовуються військовими, таких як авіаційна техніка, електронні компоненти та певні хімічні речовини.

Крім того, пакет санкцій закладає правову основу для обмеження цін на нафту та заборонить громадянам ЄС входити до складу органів управління російських держкомпаній, сказала вона.

Нові санкції також включатимуть обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за псевдореферендуми.

Тепер пропозиція має бути схвалена 27 країнами-членами ЄС. Їм доведеться здолати розбіжності, щоб досягти необхідної одностайності.