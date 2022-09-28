ЄС засуджує проведення РФ так званих референдумів та їх фальсифікацію – Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що ЄС засуджує проведення російськими окупаційними силами так званих референдумів та їх фальсифікацію.

«ЄС засуджує проведення незаконних «референдумів» та їх фальсифікацію. Це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі системних порушень прав людини», – написав він у твіттері.

Жозеп Боррель також додав, що Євросоюз високо оцінює мужність українців, які продовжують протистояти російському вторгненню.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у твіттері також засудив псевдореферендуми.

«Фальшиві референдуми. Підроблені результати. Ми не визнаємо жодного», – написав він.

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27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Російські окупаційні сили заявили, що на окупованій території Донецької області за її входження до складу РФ нібито «проголосували» 99,23 % від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, у Луганській – 98,42 %, у Запорізькій – 93,11 %, у Херсонській - 87,05%. Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.