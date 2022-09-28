МЗС: псевдореферендуми – це вистава, якою РФ продемонструвала нещирість своїх сигналів про переговори

Міністерство закордонних справ України голосування, яке російські сили називають референдумом, на окупованих територіях є черговим злочином Росії і «виставою», влаштувавши псевдореферендуми, Москва продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів є «операцією прикриття» агресії.

«Примус людей на цих територіях (Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей – ред.)до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії. Ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України», – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС.

Київ засуджує такі дії Росії та вважає їх нікчемними.

Дипломати наголошують, що Україна має «повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території».

«Україна ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ, а спроби Москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку. Влаштувавши фіктивні «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України, Росія свідомо продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів – це лише операція прикриття для збройної агресії та безпорадних спроб утриматися на тимчасово окупованих територіях», – додають у відомстві.

У МЗС України також зауважують, що Росія «послідовно демонструє зневагу всім, хто закликав до дипломатії».

«Ми розраховуємо, що відповідні країни зроблять висновки щодо справжніх намірів Росії та збільшать підтримку України у протидії російській агресії, а не прикриватимуть свою бездіяльність прагненнями відіграти роль миротворців, яких Росія не потребує…Україна закликає ЄС, НАТО та Групу семи негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії», – закликають українські дипломати.

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27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили.

Представники окупаційних адміністрацій оголосили, що на псевдореферендумах, за попередніми даними, понад 90% тих, хто брав у них участь, начебто висловилися «за входження» до складу Росії.

Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів. Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції.