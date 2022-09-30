Посли ЄС попередньо погодили нові санкції проти Росії – Reuters

Країни Європейського Союзу досягли початкової згоди щодо восьмого пакету санкцій блоку проти Росії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.



За повідомленням, сьогодні представники 27 країн ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію Єврокомісії та дали їй своє «зелене світло», остаточне схвалення очікується наступного тижня.



27 країнам ЄС потрібна одностайність для запровадження санкцій, і якщо розбіжності не вдасться подолати, це питання розглядатиметься на зустрічі національних лідерів блоку в Празі 6-7 жовтня, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

Як раніше повідомляв редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, вранці посли ЄС проведуть перше обговорення пакету санкцій проти Росії, рішення не очікується.

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Єврокомісія 28 вересня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції розроблені, щоб «змусити Кремль заплатити» за подальшу ескалацію в Україні. Пропонований восьмий пакет санкцій тільки за рахунок заборони на імпорт російської продукції може позбавити Москву додаткових доходів у розмірі 7 мільярдів євро, кажуть в ЄС.

Пакет санкцій може містити, серед іншого, обмежувальні заходи щодо 37 осіб і компаній, які займалися організацією так званих референдумів на окупованих територіях України, повідомив Радіо Свобода на умовах анонімності дипломат ЄС.