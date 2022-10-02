Ще два населені пункти на Херсонщині деокуповані

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.



«Архангельське та Миролюбівка – офіційно звільнені від ворога. Чекаємо наступних хороших новин!», – написав він у телеграмі.

Також під свого відеозвернення президент України Володимир Зеленський подякував воїнам 129-ї бригади Кривого Рогу, які звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку.

2 жовтня у соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Нововоронцовському районі Херсонської області. У ЗСУ ці дані офіційно не підтвердили. Проте начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк заявила – «успіхи є».

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що поразка російських військ у Лимані свідчить про те, що утримання позицій на Луганщині для Володимира Путіна значно менш важлива, ніж південь України.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.