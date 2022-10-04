США назвали «нерозважливим і небезпечним» запуск КНДР ракети над Японією

США назвали «нерозважливим і небезпечним» запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією вперше за п’ять років.

Останній запуск, який став п’ятим для Пхеньяна за 10 днів, спонукав Японію активувати свою систему оповіщення про ракети і видати попередження для населення.

У Державному департаменті США заявили, що «нерозважливий і небезпечний запуск» становить «неприйнятну загрозу для японської громадськості».

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав запуск «провокацією», яка порушує правила ООН, і пообіцяв «сувору відповідь». Про це йдеться в заяві, опублікованій його офісом.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав це «актом насильства», а президент Європейської ради Шарль Мішель назвав цей крок «невиправданою агресією».

Востаннє Північна Корея запускала ракету над Японією в 2017 році, на піку періоду «вогню та люті», коли лідер КНДР Кім Чен Ин обмінювався образами з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

Південна Корея заявила, що балістична ракета середньої дальності пролетіла близько 4500 кілометрів – ймовірно, це новий рекорд відстані для північнокорейських випробувань.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала Сеул минулого тижня і побувала на укріпленій демілітаризованій зоні, яка розділяє Корейський півострів. Під час поїздки вона підкреслила «непорушну» відданість своєї країни обороні Південної Кореї.

Близько 28 500 американських військових дислокуються в Південній Кореї, щоб допомогти захистити її від Північної Кореї.