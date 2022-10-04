США назвали «нерозважливим і небезпечним» запуск КНДР ракети над Японією

США назвали «нерозважливим і небезпечним» запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією вперше за п’ять років.
Останній запуск, який став п’ятим для Пхеньяна за 10 днів, спонукав Японію активувати свою систему оповіщення про ракети і видати попередження для населення.
У Державному департаменті США заявили, що «нерозважливий і небезпечний запуск» становить «неприйнятну загрозу для японської громадськості».
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав запуск «провокацією», яка порушує правила ООН, і пообіцяв «сувору відповідь». Про це йдеться в заяві, опублікованій його офісом.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав це «актом насильства», а президент Європейської ради Шарль Мішель назвав цей крок «невиправданою агресією».
Востаннє Північна Корея запускала ракету над Японією в 2017 році, на піку періоду «вогню та люті», коли лідер КНДР Кім Чен Ин обмінювався образами з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.
Південна Корея заявила, що балістична ракета середньої дальності пролетіла близько 4500 кілометрів – ймовірно, це новий рекорд відстані для північнокорейських випробувань.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала Сеул минулого тижня і побувала на укріпленій демілітаризованій зоні, яка розділяє Корейський півострів. Під час поїздки вона підкреслила «непорушну» відданість своєї країни обороні Південної Кореї.
Близько 28 500 американських військових дислокуються в Південній Кореї, щоб допомогти захистити її від Північної Кореї.
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