Північна Корея запустила балістичну ракету

Північна Корея випустила неідентифіковану балістичну ракету біля свого східного узбережжя у вівторок, повідомляють ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Уряд Японії попередив громадян про необхідність укриття після того, як берегова охорона повідомила про ймовірний запуск ракети Північною Кореєю.

Як зауважує Reuters, це був п'ятий запуск Пхеньяном за тиждень на тлі демонстрації військових м'язів Сполучених Штатів і Південної Кореї, які минулого тижня провели навчання з японськими військово-морськими силами.

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На початку вересня КНДР оголосила себе ядерною державою. Тамтешні законодавці ухвалили закон про ядерну зброю, що дозволяє превентивне її використання для оборони від зовнішнього нападу.

У 2021 році КНДР витратила на ядерну програму понад 640 мільйонів доларів. З початку року Північна Корея здійснила близько 20 пусків ракет.

У серпні Південна Корея запропонувала Пхеньяну план денуклеаризації КНДР. Документ передбачав надання Пхеньяну економічної та технологічної допомоги у відповідь на відмову від ядерної зброї на півострові. КНДР пропозицію відкинула.