КНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидентки США до Сеула

Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря, повідомило у неділю агентство Yonhap із посиланням на генштаб Південної Кореї.

Берегова охорона Японії підтвердила запуск імовірно балістичної ракети. Японський суспільний мовник NHK повідомив, що снаряд впав у море за межами виняткової економічної зони Японії.

Запуск відбувся через кілька днів після того, як до регіону прибув авіаносець США для участі у перших за п’ять років спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

Наступного тижня очікується візит до Південної Кореї віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Сеул та Вашингтон побоюються, що Пхеньян вперше після 2017 року може провести випробування ядерної зброї.

На початку вересня КНДР оголосила себе ядерною державою. Тамтешні законодавці ухвалили закон про ядерну зброю, що дозволяє превентивне її використання для оборони від зовнішнього нападу.

У 2021 році КНДР витратила на ядерну програму понад 640 мільйонів доларів. З початку року Північна Корея здійснила близько 20 пусків ракет.

У серпні Південна Корея запропонувала Пхеньяну план денуклеаризації КНДР. Документ передбачав надання Пхеньяну економічної та технологічної допомоги у відповідь на відмову від ядерної зброї на півострові. КНДР пропозицію відкинула.