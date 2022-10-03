«Абрамси», «Леопарди» і не тільки: коли Україна отримає західні танки і бронетехніку?

Влада України неодноразово заявляла, що для оборони від російської агресії, а особливо для визволення загарбаних Росією українських територій, Збройним силам України необхідні, зокрема, бронетехніка й танки. Тут огляд ситуації із постачанням Україні важкої техніки і на що можна сподіватися.

У перші місяці після лютневого широкомасштабного вторгнення Росії Україна отримали старі танки від східноєвропейських країн, які мали в арсеналах бронетехніку створену в радянську епоху для армій країн так званого соціалістичного табору – держав Варшавського договору.

Необхідна західна бронетехніка

Наразі, експерти кажуть, що внаслідок інтенсивних бойових дій і операцій зі звільнення українських територій, відбулося виснаження тих невідновлюваних запасів радянських танків.

Танки означають можливість зберегти більше життів

Окрім цього, перехід української армії на зброю й амуніцію за стандартами НАТО теж логічно вимагає постачання Україні бойових машин західного виробництва.

Фахівці наголошують, що успіх тривалих бойових дій не може залежати від лише якогось одного виду зброї чи виду військ, і, наприклад, в нещодавніх українських наступальних операціях важливу роль відіграла надана західна далекобійна артилерія: гаубиці та системи ракетного вогню HIMARS і M270.

Український ветеран Тарас Чмут, який зараз очолює фонд допомоги армії «Повернись живим» та інформаційний «Український мілітарний центр», зауважив у розмові з Голосом Америки, що «танки не панацея» і що потрібні й інші бронемашини для піхоти, а також боєприпаси й забезпечення, «бо без пального ваш танк не їде».

Без танків піхоту просто піхоту просто розстрілюють

«Але якщо ворог прорвав вашу оборону, або коли вам треба наступати, то потрібні важкі танки і бронетехніка для піхоти, щоб вона могли швидко пересуватись відкритим простором. Інакше піхоту просто розстрілюють з кулеметів та артилерії», – визнав в одній з дискусій німецький військовий аналітик Ґустав Ґрессель.

«Для нас бойові танки означають можливість зберегти більше життів», - наголосив український президент Володимир Зеленський німецькій газеті Bild.

У відповідь на попередні заяви німецького канцлера Олафа Шольца, що Берлін вважає надання Україні важкої західної бронетехніки особливим кроком і не хоче діяти, випереджаючи західних союзників, Зеленський сказав, що «Німеччина є найпотужнішою економікою Європи і може вести перед, подаючи приклад».

«Леопарди» і «Абрамси»

«Головні нові зусилля Берліна зараз треба зосередити на створенні консорціуму європейських країн, які використовують танк Леопард-2», - пропонує група аналітиків центру «Європейська рада зовнішніх відносин».

Зусилля Берліна зараз треба зосередити на створенні консорціуму європейських країн, які використовують танк Леопард-2.

Вони пояснюють, що танк Леопард-2, який почали виробляти 1979 року, і який відтоді зазнав кілька оновлень, зараз використовують в арміях більшості країн Європи, що «загалом мають понад 2 000 тих танків у різному стані готовності».

Аналітики кажуть, що якщо кожна з держав виділить невелику кількість танків, то це не буде втратою для їхніх арсеналів, а крім того, об'єднання ремонтних потужностей різних країн з фінансуванням через ЄС перетворить це на програму допомоги Україні і ,водночас, модернізації європейських армій.

«Нам потрібні «Абрамси», – однозначно стверджує Тарас Чмут, – бо наш головний геополітичний союзник це Сполучені Штати Америки».

«США мають на довготерміновому зберіганні величезну кількість танків. Мова може йти про тисячі одиниць. Німеччина, Європа в цілому стільки не мають, тому для США виділити нам зараз 200-400 танків не буде якоюсь критичною проблемою», – вважає український фахівець.

Логічніше було б вкладати кошти в американську економіку

Тарас Чмут доводить, що обирати партнерів в озброєнні, наприклад і в авіації, треба, дивлячись на далеку перспективу, і «оскільки США вже зараз нам багато допомагають, то логічніше було б вкладати кошти в американську економіку, бо ви стаєте залежними від танка, який ви отримуєте, коли йдеться про обслуговуванню, ремонт і будете далі щось купувати».

«Для розвитку довгострокових відносин я би обирав США», – підкреслює він, вказуючи, що перед українською армією вже постала потреба уніфікації різних озброєнь для кращого їх ремонту, утримання в боєздатному стані і для навчання військових.

Французькі «Леклерки»

Франція пишається тим, що вона серед перших західних країн після лютневого російського вторгнення надала українській армії далекобійні і швидкі самохідні гаубиці Цезар.



Французький фахівець з міжнародної безпеки П’єр Ґарош, який працює в Лондонському університеті вважає, що давно пора, щоб Україна отримала також французькі важкі танки Leclerc.



В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він сказав, що така партій могла б складатися з 50 одиниць.