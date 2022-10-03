ДБР передало уряду список російських компаній і громадян для запровадження санкцій

Державне бюро розслідувань передало Кабінету міністрів перелік громадян і компаній Російської Федерації щодо включення їх до санкційного переліку. Про це Бюро повідомило 3 жовтня.

«Працівники ДБР дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки компаній, які належать російським структурам або громадянам. На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів України щодо винесення на розгляд Ради національної безпеки й оборони України рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб», – йдеться в повідомленні.

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Пресслужба відомства наводить кілька компаній, проти яких пропонується запровадити санкції:

ТОВ «Газпром Експорт» (дочірнє підприємство російського «Газпрому).

ТОВ «Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат»

ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера»

ПАТ «Пентопак»

ПрАТ «Вінницяпобутхім» (контролюється російською АТ «Невська Косметика»)

ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (засновник – російська «Татнєфть»)

ТОВ «Полтава-Капітал»

ТОВ «Харків-Капітал»

Бюро нагадує, що раніше РНБО вже ухвалила низку рішень щодо вилучення російських активів. В тому числі були заарештовані майно та рахунки групи компаній російської «Татнефті» в Україні.