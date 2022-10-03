ДБР передало уряду список російських компаній і громадян для запровадження санкцій

Державне бюро розслідувань передало Кабінету міністрів перелік громадян і компаній Російської Федерації щодо включення їх до санкційного переліку. Про це Бюро повідомило 3 жовтня.
«Працівники ДБР дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки компаній, які належать російським структурам або громадянам. На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів України щодо винесення на розгляд Ради національної безпеки й оборони України рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб», – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд гривень передали АРМА – СБУ
Пресслужба відомства наводить кілька компаній, проти яких пропонується запровадити санкції:
- ТОВ «Газпром Експорт» (дочірнє підприємство російського «Газпрому).
- ТОВ «Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат»
- ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера»
- ПАТ «Пентопак»
- ПрАТ «Вінницяпобутхім» (контролюється російською АТ «Невська Косметика»)
- ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (засновник – російська «Татнєфть»)
- ТОВ «Полтава-Капітал»
- ТОВ «Харків-Капітал»
Бюро нагадує, що раніше РНБО вже ухвалила низку рішень щодо вилучення російських активів. В тому числі були заарештовані майно та рахунки групи компаній російської «Татнефті» в Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ