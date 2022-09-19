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Новини | Суспільство

«Незаконно нараховував собі премії»: ДБР вручило підозру ексголові Держспецзв’язку

За словами ДБР, підозрюваний нараховував собі премії «усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів України»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Державної служби спеціального зв’язку у перевищені службових повноважень.

«Генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років приймав рішення про нарахування та виплату собі й наближеним до нього особам премій та інших заохочувальних виплат. Він робив це усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів України», – зазначають у ДБР.

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Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Ім’я підозрюваного ДБР не називає. З 2015-го по жовтень 2019 року Держспецзв’язку очолював генерал-лейтенант Леонід Євдоченко, він ситуацію публічно наразі не коментував.

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