«Незаконно нараховував собі премії»: ДБР вручило підозру ексголові Держспецзв’язку

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Державної служби спеціального зв’язку у перевищені службових повноважень.

«Генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років приймав рішення про нарахування та виплату собі й наближеним до нього особам премій та інших заохочувальних виплат. Він робив це усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів України», – зазначають у ДБР.

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Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Ім’я підозрюваного ДБР не називає. З 2015-го по жовтень 2019 року Держспецзв’язку очолював генерал-лейтенант Леонід Євдоченко, він ситуацію публічно наразі не коментував.