Суддя-втікач Татьков, який переховується в Австрії, має громадянство Росії – «Схеми»

Розшукуваний колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, якому офіційне українське слідство інкримінує злочини в системі правосуддя, зокрема втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ, і який переховується в Австрії, з 2017 року має громадянство Російської Федерації. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Віктор Татьков, який за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, вже переховуючись від українського правосуддя в Європі, став громадянином Росії. Про це свідчить виписка з російського реєстру «Роспаспорт», яку «Схеми» отримали у своє розпорядження. У листопаді 2017 року Управління Федеральної міграційної служби Росії у Чеченській республіці видало Татькову внутрішній російський паспорт.

Дійсність документа станом на публікацію журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Цей паспорт серед недійсних не значиться.

«Схеми» додатково верифікували російський документ за допомогою даних, вказаних у паспорті, віднайшовши індивідуальний податковий номер Віктора Татькова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ.

У грудні того ж 2017 року інше міграційне управління – у Ставропольському краю та Карачаєво-Черкеській республіці видало Татькову закордонний паспорт громадянина РФ.

Після отримання російського паспорта Татьков не відмовився від українського громадянства. Дані перетину кордону РФ, які отримали «Схеми», свідчать – Татьков продовжував користуватися українським паспортом для перельотів з Москви до Відня, зокрема впродовж 2018-2019 років.

Як колишньому голові Вищого господарського суду Віктору Татькову в Україні оголосили про підозру за низкою епізодів. Він, за версією слідства, фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень. Разом із ним підозру отримав і інший суддя – Артур Ємельянов, який працював на посаді заступника Татькова. Обидва судді заперечують провину.

На сайті МВС Татьков значиться у переліку осіб, які переховуються від правоохоронних органів. Дата зникнення – грудень 2016 року.

Коли Янукович втік до Росії, суддя Татьков виїхав до Європи, і наразі мешкає у Відні. Як йдеться у розслідуванні, Австрія відмовилась екстрадувати його в Україну, посилаючись на поганий стан здоров’я.

«Схеми» направили запит до австрійського уряду із запитанням, чи відомо їм про громадянство країни-агресора у розшукуваного українського судді, якому вони надали прихисток.

Нещодавно журналісти «Української правди» помітили Татькова в аеропорту Ніцци.

«Схем» намагалися зв’язатися з колишнім суддею та його адвокатом, але на прохання журналістів про коментар він так і не відреагував.

Віктор Татьков неодноразово ставав фігурантом розслідувань «Схем». Журналісти розповідали про численне елітне майно та нерухомість по всьому світу, записані на близьке оточення Татькова, яке обзаводилось ним паралельно з кар’єрним злетом самого судді.

Після втечі Віктора Татькова систему найвищого господарського правосуддя в Україні очолив суддя Богдан Львов.

15 вересня журналісти «Схем» оприлюднили розслідування про те, що очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, виявився громадянином Російської Федерації. Журналісти опублікували документи, які доводять, що Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві.

У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися», після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Наступного дня після виходу розслідування, 16 вересня, на сайті Верховного суду з’явилось повідомлення про те, що призупинення доступу судді Львову до держтаємниці на період проведення розслідування правоохоронними органами.

Того ж дня громадські організації «Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» звернулися зі спільною заявою до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити українського громадянства Богдана Львова. І окремо закликали суддів Касаційного господарського суду, крім висловлення позиції, «невідкладно звільнити Богдана Львова з посади голови суду».

16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування «Схем», за результатами якого Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації.

Богдан Львов після публікації розслідування звернувся із заявою до ДБР та СБУ.

У своїй заяві до СБУ він попросив розпочати кримінальне провадження за статтею 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

У цій же заяві він визнав, що офіційні органи РФ обліковують дані про його російське громадянство, але стверджує, що ці записи були зроблені «з метою його дискредитації».

У пресслужбі СБУ повідомили Радіо Свобода, що там перевіряють факти з розслідування «Схем», та зазначили, що злочини, вчинені суддями, – це підслідність Державного бюро розслідувань.